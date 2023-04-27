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Колонна: Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга

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Париж приветствует инициативу Баку по нормализации отношений с Ереваном, призывает стороны признать территориальную целостность Азербайджана и Армении, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Единственный способ решить вопрос – это мирные переговоры. Мы бы хотели, чтобы обе страны (Армения и Азербайджан – ред.) были этому привержены. Франция приветствует инициативу Азербайджана по налаживанию отношений с Арменией. Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга», — сказала Колонна в четверг в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Ее слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, необходимо предотвратить столкновения между сторонами.

Она подчеркнула, что Париж будет поощрять мирные переговоры на всех платформах.

Глава МИД также призвала Ереван и Баку для достижения мира отказаться от воинственной риторики.

«Для меня было важно встретиться с вами (с главой МИД Азербайджана – ред.), обсудить ситуацию. Все эти вопросы надо рассматривать в общем контексте, нельзя их рассматривать в отдельности. Я надеюсь в скором времени услышать новость о нормализации отношений», — отметила Колонна.

Она также пригласила Байрамова посетить с визитом Францию.

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