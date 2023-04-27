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Байрамов: ожидается возвращение Армении за стол переговоров

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возвращение Армении за стол переговоров по мирному договору, но отметил, что в Баку, считают неконструктивной политику Еревана в этом вопросе.

«К сожалению Армения проводит неконструктивную политику. При этом Азербайджан готов к переговорам. (…) В ближайшее время ожидается возвращение Армении за стол переговоров», — сказал Байрамов на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы, открытия транспортных коммуникаций в регионе могли бы решаться быстрее.

Он сообщил, что проинформировал Колонну о текущей ситуации в регионе.

Байрамов, касаясь ситуации вокруг Лачинской дороги, подчеркнул, что Армения манипулирует этим вопросом и дорога открыта для передвижения.

Глава МИД Азербайджана добавил, что Армения использовала Лачинскую дорогу не по назначению, в частности осуществляла незаконную переброску по ней военных, мин. «В результате этого (с ноября 2020г) 294 граждан Азербайджана стали жертвами мин», — отметил он.

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