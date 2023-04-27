Строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин продолжается ускоренными темпами (фото)

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Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого по поручению главы государства и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщили в ГААДА, протяженность автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, которая берет начало с части магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, проходящей около водохранилища Худаферин, составляет 56,4 км.

Также ведется строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 км, начиная от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы.

Общая протяженность дорог составляет 70,4 км.

Автодорога Худаферин-Губадлы-Лачин, проходящая по территории Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов, охватывает более 30 населенных пунктов указанных районов, включая города Губадлы и Лачин.