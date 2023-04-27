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В России уволили высокопоставленного чиновника Минобороны

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В РФ снят с должности замминистра обороны, генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщают российские СМИ.

Он отвечал за тыловое обеспечение армии, а также ранее руководил Национальным центром управления обороной Российской Федерации.

Мизинцев также руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где, по оценкам украинских властей, было убито 22 000 человек. Разрушение Мариуполя сравнивают с осадой Алеппо в Сирии, который превратился в руины после российских бомбардировок.

Налетами в Сирии командовал именно Мизинцев, и, по предположениям военных экспертов, в Мариуполе он отчасти использовал этот свой опыт. В марте 2022 года британское правительство ввело персональные санкции против Мизинцева.

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