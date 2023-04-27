Совершенствуются боевые навыки экипажей БМП (видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся занятия в целях совершенствования боевых навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП).

На занятиях с боевой стрельбой, проводимых на общевойсковом полигоне, экипажи БМП выполнили практические упражнения по вождению и огневой подготовке, сообщает Минобороны.

Преодолевая различные препятствия, экипажи успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности и ведению огня из бронетехники.

Основной целью проведения занятий является совершенствование индивидуальных навыков военнослужащих и повышение боеспособности подразделений.

