Почему «мир» ополчился против Баку из-за ППП на границе?

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Открытие Азербайджаном своего погранично-пропускного пункта на Лачинской дороге вызвало негативные эмоции едва ли не у всех центров силы, сующих нос в суверенные права АР и, на деле, способствующих затягиванию окончательного армяно-азербайджанского урегулирования.

Реакция «цивилизованного мира» на открытие Азербайджаном погранично-пропускного пункта на собственной территории, в начале Лачинского коридора, связывающего Карабахский регион с Арменией, была бы просто анекдотичной, если бы за ней не стояли весьма серьезные чужие интересы, не входящие в интересы мира и стабильности на Южном Кавказе. Так уж принято у «сильных» современной мировой политики, что усилия по урегулированию конфликтов в той или иной части света – всего лишь вербальная надстройка над военным базисом, который раскручивается в пользу тех, кто расположен разделять и властвовать на чужой крови.

Казалось бы, отчего Азербайджану не открыть ППП на своей территории, все еще конфликтной «благодаря» затягиванию Арменией подписания мирного договора с АР, признание суверенитета и границ которой она уже неоднократно озвучила. Тем более, что накануне открытия ППП Азербайджаном Армения обустроила пропускной пункт на своей территории, не вызвав и тени протеста со стороны США, ЕС, Франции и иных, в то время как на Баку сразу же набросились вышеперечисленные радетели мира? Они не только «не заметили» этого, но и закрыли глаза на неоднократно озвученное Баку беспокойство, что по Лачинской дороге в Карабахский регион, то есть на азербайджанскую территорию, перебрасываются боевики, вооружение и боеприпасы из Армении. А 22 апреля на Лачинской дороге подорвался азербайджанский военный грузовик – сработала армянская мина.

Объяснения азербайджанской стороны, в соответствии с которыми ППП установлен «в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территорию Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля», действия не возымели. Равно как информация о том, что об открытии ППП проинформированы командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе.

Армения тут же квалифицировала открытие ППП как «нарушение 6-го пункта трехстороннего заявления» и обвинила Баку в блокаде дороги. Хотя если ссылаться на трехстороннее заявление, в котором упоминания о ППП вообще нет (тут работает логика — если не запрещено, значит — разрешено), то в том же документе указано, что «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

В таком случае, о каких претензиях может быть речь? И почему, помимо самого Азербайджана, Армения имеет претензии к России, требуя от нее «выполнения взятых на себя обязательств» и помощи в выводе азербайджанских вооруженных сил «из всей зоны безопасности коридора». Баку подчеркивает, что механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом, то есть азербайджанская и российская стороны намерены координировать друг с другом вопросы режима работы дороги и разрешения спорных ситуаций. А это, в глазах «цивилизованного мира», не есть хорошо.

Москва, в отличие от других, на открытие ППП отреагировала не остро: старается не нагнетать ситуацию, поскольку выгоды в этом, на текущий момент, не видит. МИД РФ заявил, что обеспокоен несогласованным изменением режима функционирования Лачинского коридора или попытками его использования в целях, не отвечающих мирной повестке. Ну а разногласия он считает результатом «многомесячного простоя и отсутствия прогресса по переговорам». И вину за создавшееся положение возлагает на «попытки западных игроков раскачать ситуацию и очернить Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия «продолжит работать над реализацией положений трехсторонних заявлений Баку, Еревана и Москвы». По его словам, Азербайджан и Армения должны понимать безальтернативность выполнения всех пунктов договоренностей. Собственно установление ППП на Лачинской дороге он не комментировал – обмолвился лишь о «непростой» ситуации в регионе.

Зато, и это уже стало традицией, расстарался Париж. Во-первых, МИД Франции осудил создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта и заявил, что «Это противоречит обязательствам, взятым в рамках соглашений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу». Он призвал Азербайджан «соблюдать свои международные обязательства, в частности, реализовать меры, указанные Международным Судом в его постановлении от 22 февраля». В нем, напомним, содержится «требование восстановить свободное передвижение товаров и людей по Лачинскому коридору в обоих направлениях, бесперебойное снабжение населения Карабаха газом и электроэнергией».

Во-вторых, находившийся в Армении лидер фракции «Республиканцы» сената Франции Бруно Ретайо опубликовал в своем микроблоге в Twitter фото перед въездом в Лачинский коридор и написал, что призывает Францию «решительно отреагировать» на то, что «азербайджанские войска взяли под свой контроль мост на реке Акари, который должны были охранять российские войска». Франция, заявил он, не может оставить Армению в одиночестве: «Мы должны быть готовыми предоставить ей необходимые средства для защиты ее суверенной территории».

Кроме того, «… мы должны оказать свое влияние и на уровне президента Франции, и на уровне правительства. На этот раз мы обратимся с требованием о применении санкций, потому что мы не понимаем, почему можно различать ситуацию в России и Украине, где применяются санкции против России, … но те же санкции сегодня не применяются в отношении Азербайджана».

Не остался в стороне и Вашингтон: заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель заявил, что «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу». «Мы вновь заявляем о необходимости свободного и открытого передвижения людей и торговли по Лачинскому коридору, призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», — сказал он. В таком же духе высказалась посол США в Армении Кристина Квин: «Мы глубоко обеспокоены решением Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре… считаем, что это контрпродуктивно для мирного процесса. … Мы считаем любое применение насилия или любую провокационную деятельность деструктивными факторами для мирного процесса».

А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель убежден в том, что установление Азербайджаном ППП «идет вразрез с нашим призывом сократить напряженность». Он подчеркнул готовность ЕС помогать Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации в регионе. Ну и особо заметил, что именно с этой целью ЕС развернул миссию на территории Армении. О результатах ее деятельности Боррель, понятно, умолчал.

Только вот странно, что, во-первых, вне всякой критики осталась Армения, которая сама открыла КПП и отказывает в праве на зеркальный шаг азербайджанской стороне на ее же территории. О том, что по Лачинской дороге гуляют армянские военные грузы для Карабахского региона – тоже молчок. Во-вторых, тот же молчок и с невыполнением Арменией трехстороннего соглашения по части открытия коммуникаций: Ереван «забыл» о девятом пункте документа, в котором говорится о беспрепятственном сообщении между основной частью Азербайджана с Нахичеванью — он просто не желает открытия экстерриториального коридора, и дело с концом. Но оказалось, не с таким, каким желает Армения, потому как Баку мириться с имеющимся положением дел не будет. И следующим этапом для него станет, вероятно, разблокирование коммуникаций и вывод армянских вооруженных формирований. А ППП только поможет этому, поскольку приток армянских вооруженных формирований и боеприпасов в регион сойдет на нет.

Иными словами, Азербайджан усиливает собственную безопасность, в том числе, контролируя грузы, поступающие на его территорию. Причем, как видно, не без согласования с российскими миротворцами, против которых так ополчилась Армения, требуя, в то же время, помощи от России.

Между тем гарантий того, что боестолкновения на границе, принявшие перманентный характер, сходу прекратятся, нет, равно, как и подрывы на армянских минах, о которых западные «покровители» Еревана, опять же, молчат. Скоро, наверно, они подхватят разговоры последнего о «новом геноциде армян» и «этнических чистках». А пока Армения заявила о своем намерении обратиться в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном ППП в Лачинском коридоре.

Трудно прогнозировать, выиграет ли она судебный процесс по столь абсурдному иску – вполне возможно, что – да, учитывая общий фон осуждения Азербайджана и вообще одностороннего подхода к событиям, происходящим в регионе, в которых вполне конкретную роль играет Россия, а, значит, имеет некоторое влияние. И на данном этапе, в условиях установления ППП, способствует контролю Азербайджана над логистикой, имеющей военно-политическую нагрузку.

А ведь без скандала можно было обойтись – Баку уже поднимал вопрос открытия КПП и, будь на то воля Еревана, стороны бы спокойно договорились. Но внешним игрокам скандал был нужен: во-первых потому, что он, так или иначе, связан с российскими миротворцами; во-вторых, им «давит на мозоль» независимость богатого углеводородами Азербайджана, не терпящего у себя чужой дирижерской палочки. Ну и, что главное, понимание того, что Баку на установлении ППП не остановится, напрягает тех, кого не устраивает мир на Южном Кавказе, граничащем с Россией. То есть Азербайджан будет настойчиво продвигать официальную делимитацию и демаркацию границы, подписание мирного договора и открытие коридора в Нахчыван. Иными словами, окончательное урегулирование этнополитического и территориального конфликта и восстановление мира. Так что усмотрение в размещении ППП на азербайджанской территории «угрозу мирному процессу» видится довольно подозрительным, более того, нарушающим попытки этот мир утвердить.

Рискнем предположить, что совершенно непоследовательный премьер-министр Армении Никол Пашинян, все же, не стал бы затягивать подписание мирного договора с Азербайджаном, если бы не опасался массовых антиправительственных выступлений и новой революции в своей стране. И если б пореже бегал от одного «посредника» в урегулировании к другому не вполне понимая, что воевать за Армению или существенно помогать ей иным путем Запад не будет. Проще было договариваться напрямую с президентом Азербайджана, однако не без учета факторов России и Турции.

То, что «сговорчивость» Пашиняна может обернуться для него свержением, почти очевидно, поскольку определенная и немалая часть армянского общества настроена воинственно, совершенно не отдавая себе отчета в том, что взятие военного реванша – невозможно. В качестве иллюстрации к сказанному: «Новости-Армения» цитирует политолога Гранта Мелик-Казаряна, заявившего, что открытие ППП в начале Лачинского коридора «стало роковой ошибкой Алиева», и что «рано или поздно он ответит за этот поступок». Потому что, поясняет политолог, «… своеволие Алиева никто не примет. Никто не простит его одержимости ставить себя выше всего остального».

«Не сомневаюсь, — сказал он, — что Азербайджан ждут трудные дни. Однако это не означает, что у Армении и Арцаха все будет хорошо». Поскольку «за свое благополучие надо бороться, и … с сегодняшнего дня эта борьба уже не исключает возможности решения любой проблемы без войны. … война, оправдание которой так тщательно представил нам сегодня Алиев, является единственным шансом для Армении и Арцаха. Настоящая трагедия будет, если мы откажемся от этой войны. В таком случае вместо того, чтобы восстановить то, что мы потеряли, мы также потеряем то, что имеем, и вместе с Азербайджаном станем долей других. Потому что есть кое-что гораздо хуже, чем проиграть войну. Это капитуляция».

Воинственная риторика вместо прагматичности, проблемы с пониманием невозможности и ненужности реванша — вместо умения договориться и открыть новую мирную страницу в истории отношений соседних государств, даже если это требует некоторого компромисса и моральных потерь. Сплошные эмоции и эскалация напряженности в надежде, что «Запад нам поможет». Ну и прикроют «эти проклятые русские».

Но никто не поможет – возможно, последние слегка сдержат Армению, если она пойдет на губительный для себя шаг. А Запад, не добившись своего в случае с Южным Кавказом вообще, а Азербайджаном – в особенности, будет, в итоге, на фоне жесткой риторики в отношении Баку, все же оглядываться на его, альтернативные российским, углеводородные возможности. Так что дальновиднее во внутренние и, подчеркнем — легитимные дела Азербайджана — не вмешиваться: тогда и мир наступит быстрее.

Ирина Джорбенадзе