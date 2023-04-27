Пашиняну обещали «денацификацию»

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Отношения между РФ и Арменией развиваются по противоположным векторам. С одной стороны, Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Собеседники обсудили региональную проблематику, причем Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с очередной годовщиной «геноцида армян». Но, с другой, близкие к Кремлю Tg-каналы практически открытым текстом обещают Армении ни много ни мало «денацификацию».

Расскажем по порядку. Приказом министерства обороны России на базе в Гюмри стартуют крупные учения. Любопытно, конечно, как для этих крупных учений РФ перебросила в Армению дополнительные военные контингенты — скорее всего, логистическую поддержку опять оказал Иран. Еще любопытнее, какие задачи будут поставлены перед «добровольцами» из Гюмри, которых также обещают привлечь к учениям. Особенно с учетом того обстоятельства, что учения не совместные — они чисто российские. Участие в них ВС Армении никоим образом не обозначено — притом что в Армении существуют совместные с Россией группировки сухопутных сил и сил ПВО.

И на этом фоне ряд московских прокремлевских ТГ-каналов выступили с весьма примечательными комментариями. Как уверена «Фронтовая птичка», «с учетом довольно напряженных отношений между Россией и Арменией, проведение учений на территории Армении вызывает много вопросов. Некоторые эксперты считают, что это может быть связано с желанием России продемонстрировать свою силу и влияние на регионе». Более того, канал не исключает, что РФ «показывает зубы» появившимся в Армении наблюдателям Евросоюза — учения проходят совсем рядом с местом их дислокации. Впрочем, по российским меркам, в Армении все «рядом».

Но еще дальше идет «Московская прачечная». Чьи авторы прямо обещают Армении «денацификацию»: «На крупномасштабных военных учениях 102-й российской военной базы в Гюмри Еревану наглядно продемонстрируют, что следующим кандидатом на «денацификацию» будет не Казахстан, как предполагает военкор Дмитрий Стешин, а Армения. Маленькая победоносная война отвлечет внимание российского общества от немаленькой непобедносной войны на Украине».

А это уже настоящая сенсация. Армения находится в сильнейшей зависимости от России. Москва контролирует здесь внешние границы, железные дороги, газовые сети, электроэнергетику, сотовую связь…Армении приходится делить с РФ даже контроль над армией. Да, Армения время от времени устраивает вроде бы прозападное политическое шоу. Но, как прекрасно понимают думающие эксперты, пока Армения не предпринимает реальных шагов по снижению своей зависимости от Кремля, пока там не пытаются самостоятельно охранять границы, решать, у кого и за сколько покупать газ и сколько будет стоить билет на электричку из Еревана в Гюмри, все громкие заявления Армении на западном направлении не более чем сотрясение воздуха.

Однако о «денацификации» Армении говорят не только ТГ-каналы. Подобные угрозы озвучивает небезызвестный Семен Пегов, и вряд ли только потому, что в Ереване во время факельного шествия спалили российский флаг. Все куда сложнее. Особенно с учетом заявления депутата Госдумы РФ Федорова, что Армения «неправильно» вышла из состава СССР. Что вполне может оказаться прозрачным намеком, что завтра Армению попытаютс] вернуть не просто под контроль, а под власть Кремля. Создать такой прецедент Москве было бы весьма соблазнительно. И такое предположение лишь на первый взгляд выглядит абсурдно.

В России уже по сути дела включен «обратный отсчет» до президентских выборов 2024 года. И здесь прекрасно помнят, как «взлетел» рейтинг власти на «возвращении Крыма в родную гавань». Соблазн использовать территориальный допинг для рейтинга слишком велик. Украинская война, по расчетам Кремля, должна была решить все проблемы на несколько лет вперед, но «Киев за три дня» затянулся более чем на год, эксперты обсуждают возможные сценарии украинского контрнаступления, российские планы от «взятия Киева за три дня» через «коридор к Приднестровью через Одессу и Николаев» планомерно сузились до боев за отдельные улочки Бахмута.

Вполне возможно, что следующей после Украины целью действительно был север Казахстана. Тем более что Москва на неофициальном уровне обозначала претензии на этот регион еще в девяностые. Но, увязнув в Украине, планировать «поджечь» еще один фронт у себя в южном подбрюшье — не самая умная идея. Но и отказаться от идеи «территориального допинга» тоже не получается. Особенно теперь, когда власти похвастать особо нечем. Кремль при нынешнем раскладе обречен на поиски «слабого звена», где можно было бы устроить эффектное милитари-шоу без большого риска получить впечатляющую «ответку». И здесь уже самый логичный кандидат — Армения. Та самая, которую Москва в 2013 году без труда «прогнула» на отказ от подписания соглашения об ассоциации с ЕС и вступать в Таможенный союз, затем, уже при «прозападном» Пашиняне, в 2019 году — на отправку своих «зинворов» в состав российской военной миссии в Сирии, с началом агрессии против Украины — на отправку военных самолетов на помощь российской армии и на соучастие в обходе санкций, о чем сегодня пишут СМИ Украины и США. Вряд ли, конечно, Россия, не имеющая общей границы с Арменией, планирует здесь полномасштабное вторжение с танковыми колоннами. Но вот «точечный переворот» с участием российских войск и лояльных Москве военных частей самой Армении — это уже куда реальнее. Вряд ли случайно, что Никол Пашинян регулярно устраивает аресты высших офицеров своей армии. Азербайджану ВС Армении вряд ли могут угрожать, а вот собственному верховному главнокомандующему — вполне. Особенно если это Пашинян.

Наконец, у Кремля есть опыт «силовой» замены лидеров в лояльных странах — достаточно вспомнить «ликвидацию» Хафизуллы Амина в Афганистане в 1979 году. К тому же в Москве не без причин полагают, что Армения — это не Афганистан и не Украина. Да и Запад за нее вряд ли так уж впишется. Разве что пустит слезу по почившей в бозе армянской демократии, которая существовала только в воображении западных же лидеров.

Понятно, что такой сценарий в случае его реализации таит в себе существенные риски для Азербайджана. В каких границах будут видеть Армению ее вероятные новые властители? Какую позицию они займут на переговорах по Карабаху? Не попытаются ли устраивать новые военные провокации — хотя бы для повышения своего рейтинга?

Но, во-первых, события последних пяти лет убедительно доказали, что Никол Пашинян не является ни «голубем мира», ни «конструктивным политиком». А во-вторых, какие бы грандиозные планы ни строились в чьих-то кабинетах, они не отменят реалий, от украинской войны до последствий разгрома самой Армении.

Так что поосторожнее с планами, господа.

Нурани, обозреватель