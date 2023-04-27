«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Имишли задержан мужчина, совершивший автохулиганство на «семерке» без прав и пьяным

96f11ae0 5685 3afe b703 7422f6b90701 850

Сотрудники отделения государственной дорожной полиции Имишлинского районного отдела полиции задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил автохулиганство.

Как сообщили в МВД, житель района Эмиль Мехбалыев на автомобиле марки «ВАЗ-2107» проявил недисциплинированность на дорогах, демонстративно нарушив общественный порядок, вызвал справедливое недовольство местных жителей.

Э.Мехбалыев был задержан сотрудниками полиции. Было установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Также было выявлено, что задержанный и ранее совершал аналогичные правонарушения, публикуя их кадры в социальных сетях.

Собранные в отношении нарушителя материалы для дальнейшего рассмотрения были переданы в районный суд. Постановлением суда Э.Мехбалыев был арестован в административном порядке сроком на 15 суток.

Теги:
Из этой рубрики
allahveran
Общество

Азер Аллахверанов пояснил, почему в Службе ASAN отказываются выдавать документы лицам с двумя гражданствами

2023/04/27, 10:00
96f11ae0 5685 3afe b703 7422f6b90701 850
Общество

В Имишли задержан мужчина, совершивший автохулиганство на «семерке» без прав и пьяным

2023/04/27, 09:49
evakuasia azebaijan sudan tirasia
Общество

Эвакуация: 26 граждан Азербайджана прибыли из Судана в Турцию

2023/04/26, 22:20
narkotiki
Общество

Сотрудники МВД Азербайджана уничтожили тонны наркотиков (фото, видео)

2023/04/26, 19:38
ppp1
Общество

ППП Азербайджана на Лачинской дороге обеспечен питьевой водой (фото)

2023/04/26, 18:42
Общество

МИД сообщил об эвакуации 26 граждан Азербайджана из Судана

2023/04/26, 17:48
4004e2cc 684a 3842 97e0 a0268ff3dd58 850
Общество

В Азербайджане начнут производить автобусы Ikarus

2023/04/26, 17:48
New folder 2 20190509 2 36374351 44320082
Общество

Участникам Второй мировой войны будет выплачена материальная помощь

2023/04/26, 16:30
manat 100620
Общество

В Азербайджане вводятся новые виды пособий

2023/04/26, 14:33