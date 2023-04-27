Шотландский остров продается за 150 тыс. фунтов стерлингов

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В Шотландии выставили на продажу на остров Барлокко за 150 тыс. фунтов стерлингов ($186 тыс.). Об этом говорится на сайте фирмы по продаже недвижимости Galbraith.

Барлокко располагается в графстве Дамфрис и Галлоуэй и является самым западным островом в заливе Флинт, указало агентство. Его площадь составляет 25 акров (около 100 тыс. кв. м). На западной стороне есть галечный пляж, где можно пришвартовать лодку, а во время отлива до Барлокко можно добраться пешком или на тракторе. На острове нет построек и жилых домов, отсутствует водоснабжение. В зимние месяцы водой наполняется пруд, благодаря которому можно обеспечить водой домашний скот и диких животных.

Согласно объявлению, остров находится на территории так называемого «Участка особого научного интереса», то есть шотландские власти считают его примечательным своей флорой, фауной или рельефом.

Как сообщает The New York Times, у острова уже есть около 50 потенциальных покупателей из различных стран, в том числе Италии, Германии, Норвегии и США. Продавец острова не разглашается. Как отметил агент Дэвид Корри, сейчас растет внимание к изменению землепользования и людям, желающим воссоединиться с землей, а это сильно отразилось на рынке недвижимости.