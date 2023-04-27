Калын призвал остановить бои в Украине и 5 лет вести переговоры о мире

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Кровопролитие в Украине следует остановить, а затем можно пять лет вести мирные переговоры.

Об этом говорится в заявлении представителя президента Турции Ибрагима Калына, которое приводит Anadolu.

«Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию», — говорится в сообщении.

Калин заявил, что Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. По его словам, мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.

«Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации», — добавил Калын.