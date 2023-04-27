«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Калын призвал остановить бои в Украине и 5 лет вести переговоры о мире

kalin3

Кровопролитие в Украине следует остановить, а затем можно пять лет вести мирные переговоры.

Об этом говорится в заявлении представителя президента Турции Ибрагима Калына, которое приводит Anadolu.

«Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию», — говорится в сообщении.

Калин заявил, что Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. По его словам, мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.

«Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации», — добавил Калын.

Теги:
Из этой рубрики
barloko
Мир

Шотландский остров продается за 150 тыс. фунтов стерлингов

2023/04/27, 00:45
erdoga16
Мир

У Эрдогана опровергли слухи об инфаркте, который перенес турецкий лидер

2023/04/27, 00:21
patriarx kirill
Мир

Патриарх Кирилл попал под санкции Чехии

2023/04/27, 00:18
kalin3
Мир

Калын призвал остановить бои в Украине и 5 лет вести переговоры о мире

2023/04/27, 00:03
ervand ovanisan
Мир

В Армении арестовали начальника гарнизонного госпиталя

2023/04/26, 23:42
podol2
Мир

Подоляк: Запад подталкивал Украину к отказу от ядерного оружия

2023/04/26, 23:28
soylu masakan
Мир

Сулейман Сойлу поблагодарил патриарха турецких армян (видео)

2023/04/26, 23:15
zelen43 1
Мир

Зеленский известил Си о стремлении освободить Крым

2023/04/26, 21:12
129505126 a5971f1b d179 4307 82d9 8737a46830f9
Мир

Как убивали члена Совета экспертов Ирана (обновлено, видео)

2023/04/26, 19:25