Байрамов проинформировал делегацию «Центра каспийской политики» о ППП на Лачинской дороге (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией действующего в США «Центра каспийской политики». Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены политическая, экономическая ситуация и положение в сфере безопасности в Каспийском регионе, вопросы сотрудничества и перспективы проведения исследований в этих областях.

Министр выразил уверенность, что установление тесного сотрудничества с действующими в Азербайджане аналитическими центрами и развитие отношений будет способствовать деятельности «Центра каспийской политики».

Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, о шагах, направленных на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, о деятельности в области продвижения мирной повестки дня и о существующих вызовах.

Было обращено внимание на то, что отказ Армении от выполнения своих обязательств по реализации достигнутых договоренностей ставит под угрозу обеспечение устойчивого мира и безопасности в регионе и нормализацию отношений между двумя странами. Была предоставлена информация о характере решения о создании пограничного пункта пропуска на дороге Лачин-Ханкенди.

На встрече состоялось также обсуждение других вопросов, представляющих взаимный интерес.