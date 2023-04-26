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Футболисты «Турана» получат рекордные 3 тысячи, если одолеют «Нефтчи»

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Руководство азербайджанского футбольного клуба «Туран-Товуз» выплатит рекордные премиальные футболистам за победу над бакинским «Нефтчи».

В среду, 26 апреля, проходит ответный полуфинальный матч Кубка Азербайджана между бакинским «Нефтчи» и ФК «Туран-Товуз». В первом полуфинальном матче в Товузе неожиданно победил «Туран» со счетом 1:0, напоминает «Спутник»

Руководство товузской команды намерено выплатить своим футболистам рекордные по меркам клуба премиальные, если будет одержана итоговая победа над «нефтяниками».

Если «Туран» выйдет в финал Кубка Азербайджана, то игроки основного состава получат по три тысячи манатов.

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