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Зеленский исключил территориальные компромиссы с Россией

zelen46 2

Украинский президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

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«Не может быть мира за счёт территориальных компромиссов», — утверждает Зеленский.

Также он заявил, что, по мнению Киева, территориальную целостность Украины нужно восстановить в пределах границ 1991 года.

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