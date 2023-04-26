Байрамов: Создание ППП обеспечит прозрачность и безопасность

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Министр Джейхун Байрамов на встрече с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Мантасом Адоменасом подробно проинформировал его о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, открытии транспортных коммуникаций в регионе, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки дня.

На встрече было отмечено, что предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкиваются с неконструктивной позицией Армении и постоянными провокациями.

Подробно проинформировав о незаконной деятельности на дороге Лачин-Ханкенди, министр подчеркнул, что создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта обеспечит прозрачность и безопасность.