«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Байрамов: Создание ППП обеспечит прозрачность и безопасность

dac0efb4 28cb 3699 9405 c3e664962277 850

Министр Джейхун Байрамов на встрече с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Мантасом Адоменасом подробно проинформировал его о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, открытии транспортных коммуникаций в регионе, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки дня.

На встрече было отмечено, что предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкиваются с неконструктивной позицией Армении и постоянными провокациями.

Подробно проинформировав о незаконной деятельности на дороге Лачин-Ханкенди, министр подчеркнул, что создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта обеспечит прозрачность и безопасность.

Теги:
Из этой рубрики
dac0efb4 28cb 3699 9405 c3e664962277 850
Политика

Байрамов: Создание ППП обеспечит прозрачность и безопасность

2023/04/26, 16:59
partiya
Политика

Политические спекулянты, даже закрывая свою «лавку», пытаются получить выгоду

2023/04/26, 16:18
Screenshot 99
Политика

Си Цзиньпин, наконец, провел телефонный разговор с Зеленским

2023/04/26, 15:29
punkt
Политика

Возвращение сел — новая повестка дня для Баку

2023/04/26, 14:10
kpp
Политика

МИД Азербайджана: Созданы условия для перехода жителей Карабаха армянского происхождения

2023/04/26, 13:29
5b87d6a6c4a239c2574d636c8ff7731c
Политика

Путин обсудил с Пашиняном Карабах и посочувствовал армянам

2023/04/26, 12:55
naumov
Политика

Алексей Наумов: Украинский вопрос не решает судьбу американского президентства

2023/04/26, 11:48
mid aze
Политика

МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции «Немезис»

2023/04/26, 10:27
mid rf
Политика

МИД РФ призвал к активизации усилий по армяно-азербайджанской нормализации

2023/04/26, 09:53