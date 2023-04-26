«Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский союз, то…»

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Гейдар Алиев всегда считал приоритетным развитие Азербайджана. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев в ходе круглого стола «Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России» в Москве.

По словам Журавлева, биография общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиев заслуживает очень большого уважения.

«Это действительно выдающая личность. Азербайджанский народ очень его ценит. Гейдару Алиеву не нужно было бороться за власть, ведь сам народ пришел к нему и попросил его возглавить страну. Почему? Потому что он умел управлять страной и понимал, как это делать. Всегда в его мыслях было развитие Азербайджана», — отметил депутат.

Журавлев также подчеркнул, что Гейдар Алиев обладал особым талантом ведения переговоров: «Он умел договариваться даже в самых сложнейших ситуациях. Он стал архитектором, сумел построить сильную страну. Он любил цитировать великого Низами: «Пусть справедливость верх берет». Именно так живет современный Азербайджан и глава государства Ильхам Алиев, который продолжает дело общенационального лидера».

По словам российского депутата, если бы Гейдар Алиев возглавил Советский союз, то в этом регионе не наблюдалось бы кровопролитных войн и конфликтов.

В свою очередь российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является создателем современного Азербайджана, кроме того, он внес огромный вклад в развитие СССР и России.

«Под его руководством Советский Азербайджан совершил колоссальный рывок в развитии. Когда же он вернулся в независимый Азербайджан, то стал во главе страны и смог прекратить войну с Арменией и обеспечить мирное развитие страны, подписал знаменитый Контракт века, создал модель сочетания светских институтов и уважения к традиционным ценностям. В результате Азербайджан является лидером исламского мира», — заявил российский политолог.

По словам Маркова, во внешней политике Азербайджана Гейдар Алиев смог выстроить удачный баланс в отношениях с Россией, Турцией и Западом.

Российский политолог отметил, что продолжателем политики Гейдара Алиева является президент Ильхам Алиев, который также очень много сделал для Азербайджана: «Самое главное – это возвращение оккупированных территорий. Также проделана огромная работа по развитию экономики и топливно-энергетического сектора. Все доходы от нефти и газа идут на развитие страны. Баку также стал одним из туристических центров».

А военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в ходе круглого стола, что Гейдар Алиев изначально возглавлял Азербайджанскую ССР, где добился стратегических прорывов в области сельского хозяйства и развития науки, и благодаря своим личностным качествам был выдвинут на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР.

Под контролем Гейдара Алиева находилось 12 министерств СССР. Он курировал важнейшие сферы советский экономики – машиностроение, торговлю и легкую промышленность. В его ведении находились также проекты в сфере культуры. Кроме того, его подпись можно встретить под 10 важнейшими постановлениями Совета Министров СССР.

«Как и отмечал президент РФ Владимир Путин, именно благодаря мудрости Гейдара Алиева был заложен фундамент дружбы и уважения между Россией и Азербайджаном. И сегодня этот курс уверенно продолжает сын великого отца — Ильхам Алиев», — заявил Коротченко (все цитаты по «Репорту»..