Россияне начали получать повестки с предупреждением

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Россияне начали получать повестки с предупреждением об ограничительных мерах из-за неявки в военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.

В качестве санкций могут использоваться: ограничение на управление автомобилем и его регистрацию, ограничение на открытие ИП или получение статуса самозанятого.

Кроме того, они могут распространяться на сделки с недвижимостью, земельными участками, а также на получение займов и кредитов.

Ограничения вводятся в течение 20 суток после получения повестки и неявки в военкомат.