Тегеранский суд обязал США выплатить $312 млн компенсаций за теракты в Иране

85 Просмотров

Суд в Тегеране обязал правительство, ряд структур и официальных лиц США выплатить компенсаций на сумму $312 млн 950 тыс. родным, пострадавших от терактов в иранском парламенте и мавзолее имама Хомейни 7 июня 2017 года. Об этом сообщает агентство IRNA.

Тегеранский суд вынес вердикт в рамках принятия ответных мер против правительства США и на основании юридических действий, предпринятых семьями жертв.

7 июня 2017 г. здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни подверглись двум одновременным террористическим атакам, в результате чего 17 мирных жителей погибли и 43 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Судебные органы также заявили, что решение направлено на предотвращение дальнейших нарушений США международного права, в том числе их поддержки террористической группировки ИГ в совершении террористических атак.

Согласно приговору суда, в качестве компенсации материального ущерба США должны выплатить $9,95 млн, истцам – $104 млн, а штрафные санкции составили $199 млн.