Против Навального в России открыли новое дело

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Против российского оппозиционного политика Алексея Навального в РФ возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме.

«Они предъявили абсурдные обвинения, из-за которых мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что по этому делу отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный» суд», — сказал Навальный на заседании суда.

Российский оппозиционер отметил, что ему грозит 30 лет тюрьмы, однако он предполагает, что, вероятно, речь идет о пожизненном сроке.

«195 томов дела. Они пытаются заставить меня ознакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО (штрафной изолятор отличается особо жесткими условиями, — ред.), вчера вечером меня снова туда заселили», — заявил он.