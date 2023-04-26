Azerkosmos ведет переговоры для запуска нового спутника Азербайджана

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Космическое агентство («Azerkosmos») при Министерстве цифрового развития и транспорта ведет переговоры с ведущими международными производителями спутников для запуска нового спутника Азербайджана. Об этом Report сообщили в Azerkosmos.

«Переговоры продолжатся до тех пор, пока не будет сделан наиболее подходящий выбор для нашей страны и наших клиентов. В целом, перед процессом разработки и ввода в эксплуатацию нового спутника необходимы тщательные исследования. У клиентов есть требования к таким параметрам, как инновации, подходящая цена, послепродажная поддержка. Эти ожидания постоянно меняются и обновляются», — говорится в информации.

Сообщается, что в то же время перед запуском спутника на орбиту изучаются экономические и неэкономические выгоды и преимущества, которые наша страна может получить от проекта нового спутника в будущем.