Возвращение сел — новая повестка дня для Баку

1075 Просмотров

Установка Азербайджаном КПП на Лачинской дороге встревожила всех и, в первую очередь, Ереван. Теперь он не сможет торговать на переговорах с Азербайджаном по данному вопросу, а армянская армия осталась в заложниках в Карабахе. Теперь у армянских войсковых подразделений вариантов немного: либо в Армению по той же Лачинской дороге, либо билет в один конец, откуда еще никто не возвращался, либо сдаться на милость азербайджанским властям.

Армяне в Карабахе, Ереване, армянские лоббисты в разных странах мира и диаспора сейчас вовсю трубят о «геноциде армян» Карабаха. Еще за несколько дней до установки КПП в Карабахе премьер Армении признал территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан установил КПП, потому что Армения не подписала мирное соглашение не и предоставила Зангезурский коридор, равный Лачинскому.

Ереван не подписал мирное соглашение с Баку, а также отказался выполнять условия Трехстороннего заявления, а именно по двум пунктам: вывод войск из Карабаха, предоставления коридора. На всех переговорах Пашинян и его дипломаты заявляли о том, что слово «коридор» употребляется только в отношении Лачинской дороги, а в случае Зангезурской нет слова «коридор». Словоблудие армянской стороны и отказ от выполнения условий Трехстороннего заявления в итоге привели к установке КПП. Поэтому сейчас армянам не на что жаловаться. Если они не понимают реальной ситуации в регионе и не выполняют взятые на себя обязательства, то это уже их проблемы.

«Активность» армянской дипломатии заводит в тупик их же самих. Следующий этап – это вопрос признания странами территориальной целостности друг друга. Поскольку Азербайджан установил КПП там, где посчитал нужным, теперь следует определить, о какой территориальной целостности идет речь.

Никол Пашинян говорит о границах бывшей Армянской ССР. Однако на момент подписания Алма-атинского соглашения Армения уже признала «воссоединение» с Карабахом, а также приняла акт о независимости, в котором говорится о воссоединении Армении и Карабаха. То есть Алма-атинская декларация – это документ, никак не решающий армяно-азербайджанский конфликт. Более того, Никол Пашинян говорит о 28 тысячах кв километров, однако сейчас под оккупацией Армении находится ряд азербайджанских сел Газахского района и село Кярки Нахчывана. Есть ли предложение у армянской стороны по этим вопросам? Есть. Они хотят умолчать об этих селах и подписать мирное соглашение без учета данных деревень.

Однако Азербайджан не собирается отказываться от своих деревень. Пашинян вывел с повестки дня вопрос открытия Зангезурского коридора, что привело к тому, что Азербайджан установил КПП на Лачинском. Теперь же на повестке дня будут стоять следующие вопросы: признание Карабаха в этой формулировке, как часть Азербайджана; открытие коммуникаций; возвращение Азербайджану оккупированных Арменией сел.

Еревану нравится «обеспокоенность» Брюсселя, Вашингтона, Москвы по действиям Баку, но как эта «обеспокоенность» влияет на действия Азербайджана? Не влияла она во время 44-дневной войны, не влияла в последующие годы, не влияет на процесс установки КПП и не будет влиять на возвращение деревень. Если это в Армении не понимают, то это снова их проблемы, а не Азербайджана.

Армянский вопрос для Запада (Европы и США) закрыт. Есть еще одна плохая новость: он закрыт и для России. Весь карабахский вопрос был сведен к тому, чтобы сдерживать Азербайджан. Сейчас эта политика не работает и в условиях геополитического кризиса в мире. Трансформации международных отношений и резкая нужда в сильных самодостаточных партнерах поменяли правила игры. Азербайджан — сильное самодостаточное государство, чья позиция меняет правила игры и геостратегический баланс. Это прекрасно понимают в Брюсселе, Вашингтоне и Москве. Потому все три стороны будут вынуждены считаться с Баку по части решения армянского вопроса.

Для Европы и США Азербайджан – это та страна, которая способа играть значимую роль в энергетической безопасности Европы, а также стать важной транзитной страной между Европой и Азией. Для России Азербайджан – это важная сухопутная артерия, соединяющая с Ираном и Индией, а также со странами Ближнего Востока. И для одних, и для других Армения – это средство сближения с Азербайджаном и достижения более приемлемых для себя условий. Поэтому нашим армянским соседям скажем: вы товар, которым торгуют с Азербайджаном.

Ниджат Гаджиев