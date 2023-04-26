«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Возвращение сел — новая повестка дня для Баку

punkt

Установка Азербайджаном КПП на Лачинской дороге встревожила всех и, в первую очередь, Ереван. Теперь он не сможет торговать на переговорах с Азербайджаном по данному вопросу, а армянская армия осталась в заложниках в Карабахе. Теперь у армянских войсковых подразделений вариантов немного: либо в Армению по той же Лачинской дороге, либо билет в один конец, откуда еще никто не возвращался, либо сдаться на милость азербайджанским властям.

Армяне в Карабахе, Ереване, армянские лоббисты в разных странах мира и диаспора сейчас вовсю трубят о «геноциде армян» Карабаха. Еще за несколько дней до установки КПП в  Карабахе премьер Армении признал территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан установил КПП, потому что Армения не подписала мирное соглашение не и предоставила Зангезурский коридор, равный Лачинскому.

Ереван не подписал мирное соглашение с Баку, а также отказался выполнять условия Трехстороннего заявления, а именно по двум пунктам: вывод войск из Карабаха, предоставления коридора. На всех переговорах Пашинян и его дипломаты заявляли о том, что слово «коридор» употребляется только в отношении Лачинской дороги, а в случае Зангезурской нет слова «коридор». Словоблудие армянской стороны и отказ от выполнения условий Трехстороннего заявления в итоге привели к установке КПП. Поэтому сейчас армянам не на что жаловаться. Если они не понимают реальной ситуации в регионе и не выполняют взятые на себя обязательства, то это уже их проблемы.

«Активность» армянской дипломатии заводит в тупик их же самих. Следующий этап – это вопрос признания странами территориальной целостности друг друга. Поскольку Азербайджан установил КПП там, где посчитал нужным, теперь следует определить, о какой территориальной целостности идет речь.

Никол Пашинян говорит о границах бывшей Армянской ССР. Однако на момент подписания Алма-атинского соглашения Армения уже признала «воссоединение» с Карабахом, а также приняла акт о независимости, в котором говорится о воссоединении Армении и Карабаха. То есть Алма-атинская декларация – это документ, никак не решающий армяно-азербайджанский конфликт. Более того, Никол Пашинян говорит о 28 тысячах кв километров, однако сейчас под оккупацией Армении находится ряд азербайджанских сел Газахского района и село Кярки Нахчывана. Есть ли предложение у армянской стороны по этим вопросам? Есть. Они хотят умолчать об этих селах и подписать мирное соглашение без учета данных деревень.

Однако Азербайджан не собирается отказываться от своих деревень. Пашинян вывел с повестки дня вопрос открытия Зангезурского коридора, что привело к тому, что Азербайджан установил КПП на Лачинском. Теперь же на повестке дня будут стоять следующие вопросы: признание Карабаха в этой формулировке, как часть Азербайджана; открытие коммуникаций; возвращение Азербайджану оккупированных Арменией сел.

Еревану нравится «обеспокоенность» Брюсселя, Вашингтона, Москвы по действиям Баку, но как эта «обеспокоенность» влияет на действия Азербайджана? Не влияла она во время 44-дневной войны, не влияла в последующие годы, не влияет на процесс установки КПП и не будет влиять на возвращение деревень. Если это в Армении не понимают, то это снова их проблемы, а не Азербайджана.

Армянский вопрос для Запада (Европы и США) закрыт. Есть еще одна плохая новость: он закрыт и для России. Весь карабахский вопрос был сведен к тому, чтобы сдерживать Азербайджан. Сейчас эта политика не работает и в условиях геополитического кризиса в мире. Трансформации международных отношений и резкая нужда в сильных самодостаточных партнерах поменяли правила игры. Азербайджан — сильное самодостаточное государство, чья позиция меняет правила игры и геостратегический баланс. Это прекрасно понимают в Брюсселе, Вашингтоне и Москве. Потому все три стороны будут вынуждены считаться с Баку по части решения армянского вопроса.

Для Европы и США Азербайджан – это та страна, которая способа играть значимую роль в энергетической безопасности Европы, а также стать важной транзитной страной между Европой и Азией. Для России Азербайджан – это важная сухопутная артерия, соединяющая с Ираном и Индией, а также со странами Ближнего Востока. И для одних, и для других Армения – это средство сближения с Азербайджаном и достижения более приемлемых для себя условий. Поэтому нашим армянским соседям скажем: вы товар, которым торгуют с Азербайджаном.

Ниджат Гаджиев

Теги:
Из этой рубрики
dac0efb4 28cb 3699 9405 c3e664962277 850
Политика

Байрамов: Создание ППП обеспечит прозрачность и безопасность

2023/04/26, 16:59
partiya
Политика

Политические спекулянты, даже закрывая свою «лавку», пытаются получить выгоду

2023/04/26, 16:18
Screenshot 99
Политика

Си Цзиньпин, наконец, провел телефонный разговор с Зеленским

2023/04/26, 15:29
punkt
Политика

Возвращение сел — новая повестка дня для Баку

2023/04/26, 14:10
kpp
Политика

МИД Азербайджана: Созданы условия для перехода жителей Карабаха армянского происхождения

2023/04/26, 13:29
5b87d6a6c4a239c2574d636c8ff7731c
Политика

Путин обсудил с Пашиняном Карабах и посочувствовал армянам

2023/04/26, 12:55
naumov
Политика

Алексей Наумов: Украинский вопрос не решает судьбу американского президентства

2023/04/26, 11:48
mid aze
Политика

МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции «Немезис»

2023/04/26, 10:27
mid rf
Политика

МИД РФ призвал к активизации усилий по армяно-азербайджанской нормализации

2023/04/26, 09:53