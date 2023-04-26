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МИД Азербайджана: Созданы условия для перехода жителей Карабаха армянского происхождения

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Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 25 апреля по поводу создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди вызывает серьезную озабоченность.

Как сообщили в МИД Азербайджана, «канадской стороне должно быть известно, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе на своей суверенной территории является легитимным правом Азербайджана в рамках всех международных правил».

Отмечается, что создание этого пункта является решением исходя из национальной безопасности, принятым при ситуации, когда армянская сторона, вопреки положениям трехстороннего заявления, не прекращает военные провокации против Азербайджана, использует дорогу для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин, осуществляет ротацию своих военнослужащих.

«В этой связи, мнения о том, что создание упомянутого пункта повлияло на мирный процесс и стабильность в регионе, ошибочны. Напротив, принятие этого шага послужит эффективному предотвращению указанной незаконной деятельности.

Заявления канадской стороны относительно того, что Лачинская дорога закрыта, не имеют никаких оснований. Погранично-контрольный пункт пропуска будет регулировать режим въезда-выезда на дорогу с границы. В соответствии с обязательствами по трехстороннему заявлению, в рамках этой дополнительной меры, гарантирующей безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге со стороны Азербайджана, мы еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного и упорядоченного перехода через этот пункт в Армению и Азербайджан в обоих направлениях проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения.

Наряду с упомянутым, недопустимо, чтобы министр иностранных дел Канады ошибочно называл Карабахский регион Азербайджана «Нагорным Карабахом». Считаем необходимым обращать внимание Канады на такие моменты во время заявлений», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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