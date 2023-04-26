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Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

heydar aliyev center baku

27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах вероятны кратковременные осадки, грозы и град. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 11-16°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

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