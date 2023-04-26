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Глава МВД Турции заявил, что власти борются не с Рабочей партией Курдистана, а с США

suleyman soylu

Власти Турции борются не с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), а с США, которые намерены создать на границе с республикой террористическое государство. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Мы преследуем всех. Мы преследуем такие организации, как ФЕТО («террористическая организация фетхуллахистов» — прим.), PПK, РНОП-Ф («Революционная народно-освободительная партия — фронт» — прим.), ИГ (террористическая группировка «Исламское государство». Мы не боремся с РПК, мы боремся с США», — привел слова министра турецкий телеканал Ulusal.

«Мы настолько наивны, чтобы понять это? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — продолжил Сойлу.

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