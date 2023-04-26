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В связи с «Формулой 1» метро будет работать дольше

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В связи с Гран-при Азербайджана «Формулы 1» график работы метро будет продлен на два часа.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«На период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы 1», на основании соответствующего оперативного плана, метрополитен перейдет на усиленный режим работы. В период с 28 по 30 апреля станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 02:00, с учетом времени завершения массовых культурных программ, предусмотренных на время проведения гонок. В воскресенье, 30 апреля, движение поездов на участке «Ази Асланов — 28 Мая» будет организовано с интервалом в 2,5 минуты», — сказал он.

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