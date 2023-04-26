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Air Moldova отменила рейсы в Баку

Air Moldova Airbus A320 231 ER AXT 25271110219

Авиакомпания Air Moldova отменила четыре рейса, запланированных на среду, на этот раз — в Баку, Болонью и обратно. Об этом свидетельствуют данные на сайте Международного аэропорта Кишинева.

Компания не комментирует эти отмены, однако с марта авиаперевозчик аннулировал более трех десятков рейсов из Кишинева, в том числе в Болонью, Варшаву, Дюссельдорф, Прагу, Рим, Стамбул, Тбилиси и другие города.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства по проданным билетам. Оператору было предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса.

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