Украинская разведка посоветовала россиянам не ходить на парад 9 мая

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Украинское издание «Обозреватель» опубликовало инструкцию, якобы составленную российскими военными на случай обнаружения постороннего беспилотника «на территорий парадной площадки».

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии журналистам заявил, что Киев владеет всей информацией о мерах безопасности, которые российские власти предпринимают в связи с 9 мая.

«Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины», — заявил представитель разведки.