МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции «Немезис»

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Решительно осуждаем открытие 25 апреля текущего года в столице Армении Ереване памятника, посвященного террористической операции «Немезис», сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что изготовление этого памятника с разрешения и одобрения соответствующих государственных структур Армении, а также участие в церемонии открытия заместителя мэра Армении и других официальных лиц, являющихся членами правящей партии, является поощрением Арменией политики терроризма и пропагандой террористических актов, совершенных ею на протяжении всей истории.

«Всем известно, что терроризм, пропагандируемый на уровне государственной политики в Армении, АСАЛА и другие армянские террористические организации совершили в 1970-1980 годах более 235 террористических актов в 22 странах мира и убили 24 турецких дипломата. С конца 1980-х годов Армения совершила около 30 крупномасштабных террористических актов против Азербайджана, включая взрывы метро и автобусов, а мишенью террористов стало гражданское население.

Известно, что к Ходжалинскому геноциду против азербайджанцев были непосредственно причастны террористические группы АСАЛА и ее ответвления «Арабо» и «Арамо». Героизация члена АСАЛА Амбика Сасуняна, армянского террориста, убившего турецкого дипломата Кемаля Арику, пропаганда нацизма в Армении как часть государственной политики, выдвижение генерала СС Нжде Гарегина и Драстамата Каная по прозвищу «Дро» в качестве «национального героя», увековечивание их имен и пропаганда «нждизма» ясно показывает истинную природу армянского режима.

Государственная поддержка терроризма, использовавшаяся радикальными армянскими группировками на протяжении всей истории, должна быть решительно осуждена международным сообществом, а террористической политике Армении должен быть положен конец, чтобы обеспечить мир и спокойствие в регионе.

Со всеми формами и проявлениями армянского терроризма, экстремизма, агрессивного сепаратизма и расовой дискриминации необходимо бороться решительно, без двойных стандартов.

Такие шаги Армении серьезно ставят под сомнение «искренность» и «добрую волю», заявленные этой страной в отношении продолжающихся переговоров о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Следует отметить, что путь к миру и примирению лежит не через прославление преступлений и ошибок, а через их признание», — говорится в сообщении МИД.