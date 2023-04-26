Эрдогану стало плохо в прямом эфире (видео)

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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на телевидении, он объяснил это «желудочным гриппом».

Однако из-за его плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.

Прямой эфир продолжился примерно через 10 минут, и Эрдоган извинился за то, что ему стало плохо.

«Вчера и сегодня были тяжелые дни. Поэтому я заболел желудочным гриппом», – сказал президент.

После этого турецкий лидер ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить прямой эфир.