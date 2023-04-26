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Зеленский: Россия должна проиграть

zelen24

Общий интерес мира – остановить Россию, заявил во время вечернего обращения 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

«Также мир знает: Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов – на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, требующими постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости. Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале – в новом Нюрнберге по рашизму», – сказал президент.

Никто не может чувствовать себя безопасно, пока враг не разбит, добавил Зеленский. Он заявил, что Россия «уничтожает жизнь и людей», и использует ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей.

«Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственному миру», – сказал глава государства.

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