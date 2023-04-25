Аскеров отметил законность установления КПП на Лачинской дороге

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Нет ничего противозаконного в принятии Азербайджаном мер на своей суверенной территории, связанных с безопасностью своих граждан, своих военнослужащих.

С данным заявлением выступил глава комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

«Создание пограничного пункта пропуска на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди является событием исторического значения. На протяжении почти 30 лет армяне, используя Лачинскую дорогу, не только перевозили оружие и боеприпасы на территорию Азербайджана, но и перебрасывали свои террористические группы. После войны мы столкнулись с тем, что на находившихся ранее под оккупацией территориях армянами были установлены десятки тысяч мин. Сотни наших граждан погибли или получили ранения в результате разрыва этих мин и других боеприпасов. Кроме того, армяне грабили наши природные ресурсы и использовали эту дорогу для транспортировки награбленного в Армению. Однако с созданием пункта пропуска этому будет положен конец», — отметил Аскеров, которого цитирует TurkicWorld.

Он добавил, что Армения утверждает, что создание Азербайджаном пограничного пункта пропуска на границе якобы «противоречит положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года».

«Ни о каком противоречии здесь не может быть и речи. Это абсолютно законное, легитимное право Азербайджана», — сказал азербайджанский парламентарий.

При этом он указала на то, что именно Армения нарушает положения трехстороннего заявления.

Согласно его словам, политические и военные круги Армении пытаются под различными предлогами, различными манипуляциями затянуть переговоры по заключение мирного договора.

Он также заявил, что в результате дальновидной политики главы азербайджанского государства, террористические группы из Армении больше не смогут проникать на территорию нашей страны. «Армения наконец должна уяснить, что Азербайджан – это страна, выигравшая войну и определяющая условия. Условия, которые на самом деле являются справедливыми. Если армянские жители Карабахского региона Азербайджана хотят продолжать там жить, они должны принять Конституцию Азербайджана, подчиняться законам страны», — подытожил Аскеров.