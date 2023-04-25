Украина получила партию британских снарядов с обеднённым ураном

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Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хипп.

«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — сообщил Хиппи в ответ на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

Хиппи добавил, что сейчас снаряды контролируются Вооружёнными силами Украины, и Лондон не отслеживает места, где они задействуются. Также сотрудник британского Минобороны заявил, что у ведомства нет обязательств производить очистку снарядов после завершения конфликта.