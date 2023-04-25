Пропагандист: У России «есть право» на земли на севере Казахстана

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Российский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что у России «есть право» на земли на севере Казахстана и что она их «подарила» в 1991 году. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Вместе с ведущим Иваном Панкиным он обсуждал ситуацию в Казахстане. Панкин отметил, что многие в Казахстане считают, что Россия хочет захватить его территории.

«Ситуация в Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего?» – заявил Стешин.

Он также сказал, что русскоязычным людям в Казахстане живется «не очень хорошо», а России нужны вливания русских людей, так как она «вымирает».