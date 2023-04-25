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Рассмотрены проекты по водоснабжению городов Шуша и Лачин

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Делегация во главе с председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Зауром Микаиловым ознакомилась с ходом реализации проектов в городах Шуша и Лачин.

В ходе встречи, состоявшейся в специальном представительстве президента Азербайджана в Шушинском районе, была подробно обсуждена работа, проделанная и запланированная в рамках проекта реконструкции системы питьевого водоснабжения города Шуша. Было отмечено, что вскоре после освобождения от оккупации города Шуша группа специалистов ОАО «Азерсу» исследовала состояние источников воды, магистральных, и распределительных сетей, водохранилищ. Было изучено состояние основного источника водоснабжения города – источника Кичик Кирс, техническое состояние магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша, проведены восстановительные работы, обеспечено водоснабжение города.

Делегация ознакомилась и с ходом работ в городе Лачин.

В рамках визита Заур Микаилов посетил водосборную плотину, построенную на реке Зарыслы, ирригационное сооружение на реке Хекери, а также строительные площадки в городах Шуша и Лачин, ознакомился на месте с ходом реализации проектов и дал соответствующие поручения.

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