ЮАР придумала вариант, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС

Правящая партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс принял решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью МКС по определенным ситуациям», — сказал он после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, находящимся в Претории с государственным визитом.
Для выхода из МУС необходимо соответствующее решение национального парламента ЮАР. Африканский государственный конгресс имеет большую часть в нижней палате парламента страны.