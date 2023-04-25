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ЮАР придумала вариант, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС

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Правящая партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс принял решение о выходе страны из Международного уголовного суда.  Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью МКС по определенным ситуациям», — сказал он после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, находящимся в Претории с государственным визитом.

Для выхода из МУС необходимо соответствующее решение национального парламента ЮАР. Африканский государственный конгресс имеет большую часть в нижней палате парламента страны.

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