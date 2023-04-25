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Алиев сообщил о планах Баку увеличить географию поставок газа с шести до как минимум десяти стран

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Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандум о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR.

«К концу этого года, при условии наличия всех необходимых соединительных трубопроводов, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию», — сказал глава государства.

Отметив, что продолжается процесс переговоров с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы, а также со Словакией как членом «Кольца солидарности», глава государства подчеркнул: «Мы увеличим географию поставок нашего газа с шести до как минимум десяти стран. Я говорю «как минимум», потому что думаю, что это еще не конец. Мы планируем расширение, поскольку наше присутствие на европейском газовом рынке будет еще больше».

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