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Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве

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Министры обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции обсудили в Москве вопросы укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений, сообщили в Минобороны РФ.

«25 апреля с.г. в Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что «отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии».

Как уточнили в Минобороны, по итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину.

«Главы оборонных ведомств особо подчеркнули конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и регионе в целом», — добавили в министерстве.

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