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Адыль Гейбулла: О глобальности сбоя говорит шкала заболевших

Adil Qetbulla

Одной из причин распространения кори в Азербайджане является халатность родителей, игнорирующих иммунизацию. Об этом в беседе с Minval.az сказал врач-вирусолог, профессор Адыль Гейбулла, комментируя призыв представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане наращивать местные усилия по иммунизации детей, чтобы предотвратить распространение кори и других болезней.

По его словам, Азербайджан перенес большую внутреннюю миграцию населения, которая началась с оккупации наших земель армянами. В связи с этим произошла путаница с адресами: многих не было в системе, многие адреса оставались неизвестными. И потому сегодня мы, к сожалению, пожинаем плоды этой оккупации и переселения.

«Сегодня мы должны еще раз всех перепроверить, провести перепись населения, чтобы точно соблюдать национальный календарь иммунизации. Это позволит предупредить развитие отдельных инфекционных заболеваний, от которых в свое время умирало большое количество детей. Но сегодня эпидемиологическая обстановка, по сравнению с 20-м веком, намного лучше. Однако население растет, а национальный календарь иммунизации не соблюдается — и не только у нас, но и во всем мире, что вызывает появление очагов опасных инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, коклюш, туберкулез, полиомиелит, столбняк и вирусные гепатиты. Если сегодня в Азербайджане корь распространятся среди детей и молодежи, это говорит о том, что в национальном календаре иммунизации был сбой. А о глобальности сбоя говорит шкала заболевших», — говорит профессор.

Он отметил, что некоторые родители несвоевременно приводят ребенка в поликлинику, а иногда и вовсе уклоняются от этого процесса, считая, что прививки вредны и неэффективны. Однако следует помнить, что корь очень опасна и вызывает серьезные осложнения, протекает очень тяжело, так как поражаются все участки тела, в том числе и склеры глаз, и нёбо, язык и внутренняя сторона щек. Ребенок испытывает невыносимые страдания, нередки случаи летального исхода. Если же ребенок выживает или относительно нормально переносит болезнь, то в будущем он рискует остаться не только рябым, но бесплодным, сказал Адыль Гейбулла.

Яна Мадатова

 

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