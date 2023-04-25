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Алиев сообщил, что Азербайджан будет наращивать экспорт газа

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В июле прошлого года Азербайджан и Европейская комиссия подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, на основе которого мы планируем удвоить поставки газа на рынок Европейского Союза к 2027 году.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR.

Глава государства отметил, что в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 миллиардов кубометров газа. Он сообщил, что в этом году поставлена цель увеличить этот показатель до 12 миллиардов кубометров.

«То есть это будет почти половина нашего общего объема экспорта, который мы планируем в этом году на уровне 24,5 млрд. кубометров. Конечно, объемы нашего производства и экспорта будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях», — сказал президент.

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