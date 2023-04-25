Почему нет реакции?

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Китайская мудрость из книги «Дао дэ цзин» гласит: «Кто много говорит, тот часто терпит неудачу; поэтому лучше всего соблюдать середину».

Вряд ли эту цитату не знает или забыл посол Китая во Франции Лю Шай, который в своем интервью французскому телеканалу LCI 21 апреля заявил, что Крым был «изначально российским», а говоря о бывших странах СССР, он сказал, что «у них нет суверенного статуса в соответствии с международным правом».

Данное заявление высокопоставленного китайского дипломата вызвало бурную реакцию во многих странах мира и, в первую очередь, в западных. О реакции же постсоветских государств мы поговорим чуть позже.

Жестко отреагировали на заявление китайского посла министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. После этого вызвали послов Китая, чтобы те объяснились за Лю Шая. Депутаты же Европарламента призвали главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского дипломата.

После такой нервозной реакции посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лю Шая. Но было поздно, все страны ЕС и США жестко отреагировали на данное заявление китайского представителя.

«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, бывших союзными республиками в составе СССР», — пыхтя и переводя дыхание заявила представительница МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что Китай после распада СССР был одной из первых стран, установившей с бывшими советскими республиками дипломатические отношения.

На вопрос о том, представляют ли высказывания посла официальную позицию Китая, представитель МИД ответила, что официальная позиция Пекина представлена в комментариях МИД. При этом она не дала понять прямым текстом, что Пекин не согласен с высказываниями Лю Шая.

У товарища Си и без того большие проблемы. Это проблемы системные, и поскольку Китай — достаточно закрытая страна, то многие китаеведы, не важно, они западные или российские, молчат и не говорят об этих проблемах. Поэтому судить о Китае достаточно сложно. Однако проблемы есть и они фундаментальные, скорее всего, эти проблемы не позволят Пекину выйти на уровень мирового доминирования еще до того, как они объявят себя сверхдержавой, равной США.

«О мастерстве полководца судят по старательности его подчиненных», — говорится в китайской книге Сунь Цзы «Искусство войны». Стратегия, поставленная китайским мудрецом еще до начала нашей эры и через века дошедшая до наших дней благодаря китайской культуре уважения своих традиций, уважения к мудрецам, искусству истории. А ведь каждый посол того или иного государства – это тот же полководец, поскольку по Сунь Цзы, лучшая победа – это победа дипломатическая.

Но посол Китая во Франции провалил свою миссию, правда, не на своем участке поля, а именно в ЕС и Париже, он свел на нет все усилия и достижения китайской дипломатии в направлении 14 стран постсоветского пространства, пять из которых — страны Центральной Азии (ЦА) обозначены во внешнеполитическом направлении Китая «зоной жизненных интересов» Поднебесной и приоритетным направлением «жизненного пространства».

Ну, а если учесть тот факт, что четыре из пяти стран Центральной Азии – тюркские страны и то, что прямо у них на глазах Китай тиранит уйгуров, а тут еще и непонятное отношение Пекина к суверенитету стран ЦА, то китайская игра может закончится, еще не начавшись, превратив тюркские страны постсоветского пространства в сдерживающие Китай силы западной коалиции.

Однако ко всей этой истории китайского МИДа, раз уж речь зашла об «эффективном международном статусе», нужно добавить, что вообще-то до 1971 года Китай в ООН и СБ ООН представляла не КНР (компартия), а демократический Тайвань.

Между тем следует обратить внимание на реакцию постсоветских стран, точнее на ее отсутствие. По сути, суверенитет постсоветских стран пока отстаивают прибалтийские страны и страны ЕС, а страны Южного Кавказа и Центральной Азии еще не возразили китайскому дипломату, который посягнул на святую святых – суверенитет.

Поднебесная сейчас пытается установить контроль, в первую очередь, над постсоветским пространством или прибрать к рукам, как хотите. Для них постсоветские страны – это коммунистическое наследие, правопреемниками которого они считают себя — любимых (эти страны первоочередные по важности в китайской стратегии мирового господства). Другой вопрос, что Китай – это сильно клановая страна, а китайский посол во Франции может представлять клан, противоборствующий официальной политики Си.

Однако это – одна из версий. Несомненно, заявление посла имеет под собой глубокий смысл, который указывает на стратегию Пекина по постсоветским странам, которой дано определение «ограниченный суверенитет». Так относиться к этим странам во многом Китаю позволила Россия, которая сейчас воюет в Украине, она ограничила суверенитет Беларуси, использует финансовую систему Армении, Казахстана и других стран постсоветского пространства для обхода санкций.

Однако реальность такова, что ситуация вокруг России становится все хуже, и многим постсоветским государствам придется отстаивать свой суверенный статус в меняющейся международной конъюнктуре, отстаивать ее самыми жесткими методами.

Ниджат Гаджиев