ООН предложила турецким банкам стать посредниками при покупке агропродукции России

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ООН предложила турецким банкам выступить в качестве посредников при оплате поставок удобрений и зерна из России.

Об этом сообщил в интервью телеканалу TV100 министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш], с которым у меня была встреча в Нью-Йорке, предложил, чтобы турецкие банки были посредниками при оплате. Конечно, нам необходимо получить гарантии того, что наши банки не подпадут под санкции при этих операциях. Я обсуждал эту возможность с представителями США и Великобритании», — подчеркнул глава МИД.

По словам Чавушоглу, также необходимо устранить препятствия при страховании судов, которые будут перевозить из России агропродукцию.