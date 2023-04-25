«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека, двое доставлены в ожоговый центр

bilasuvar7

В результате поисково-спасательных работ, проведенных в связи с взрывом в Биласуварском районе, из-под обломков было извлечено тело Гюнай Алиевой (1988 г.р.)

Ранее двое детей Г.Алиевой были извлечены из-под обломков и госпитализированы. Два человека (мужчина и женщина 2009 и 2013 г.р.), получившие травмы в результате взрыва в жилом доме, доставлены в ожоговый центр при Медицинском центре Н.Нариманова, подведомственном TƏBIB.

По факту в Биласуварской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть тяжкие последствия), проводится предварительное расследование.

Теги:
Из этой рубрики
dojd
Общество

Завтра в Баку будет дождь

2023/04/25, 13:01
84a180da c9b7 3100 a421 e07bfb16467c
Общество

Азербайджан снова отправил гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше (фото)

2023/04/25, 12:31
razi nurullayev
Общество

Рази Нуруллаев: Откажитесь от своего мандата!

2023/04/25, 12:17
Fazail Ragim Agamaly
Общество

Фазаил Агамалы предложил дисциплинарной комиссии осудить интервью Вахида Ахмедова

2023/04/25, 11:56
Общество

Какие дороги в Баку будут открыты во время проведения «Формулы 1»?

2023/04/25, 11:17
bilasuvar7
Общество

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека, двое доставлены в ожоговый центр

2023/04/25, 10:15
silah sursat 250423
Общество

В Агджабединском районе обнаружены боеприпасы

2023/04/25, 10:01
yawar aliev oon
Общество

Письмо Яшара Алиева Гутерришу опубликовано в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

2023/04/25, 09:16
bilasuvar1
Общество

Продолжаются поисковые работы на месте взрыва в Билясуваре (обновлено, фото, видео)

2023/04/25, 00:31