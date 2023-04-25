В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека, двое доставлены в ожоговый центр

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В результате поисково-спасательных работ, проведенных в связи с взрывом в Биласуварском районе, из-под обломков было извлечено тело Гюнай Алиевой (1988 г.р.)

Ранее двое детей Г.Алиевой были извлечены из-под обломков и госпитализированы. Два человека (мужчина и женщина 2009 и 2013 г.р.), получившие травмы в результате взрыва в жилом доме, доставлены в ожоговый центр при Медицинском центре Н.Нариманова, подведомственном TƏBIB.

По факту в Биласуварской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть тяжкие последствия), проводится предварительное расследование.