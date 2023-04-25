США отговорили Украину от ударов по Москве и Новороссийску

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Украина планировала нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона главное управление разведки украинского минобороны отложило атаки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки.

«Кирилл Буданов, глава управления военной разведки страны… поручил одному из своих офицеров «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля… всем, что есть у ГУР (главного управления разведки)», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на отчет американского агентства нацбезопасности.

Отмечается, что украинские чиновники, в частности, рассматривали возможность нанесения ударов по Москве и Новороссийску. Согласно газете, документ американского агентства нацбезопасности был опубликован 13 февраля. В этот же день США вновь призвали своих граждан покинуть Россию.