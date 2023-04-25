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Лавров выступил за ускорение реформ СБ ООН

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Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ускорить реформу Совета безопасности ООН за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки.

«Сейчас Запад в нём представлен слишком уж сильно», — заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен обеспечить соблюдение сотрудниками его Секретариата соблюдение требований беспристрастности.

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