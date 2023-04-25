«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

«Вагнеровцы» впредь не будут брать пленных

naemnik29 vagner

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» больше не будут брать пленных, комментируя вопрос о якобы расстрелянном в плену бойце ЧВК. Его ответ опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.

В одном из телеграм-каналов, близких к ЧВК, появился аудиоперехват разговора, в котором, как утверждается, бойцы вооруженных сил Украины принимают решение застрелить раненого «вагнеровца».

По словам Пригожина, он слышал этот аудиоперехват, который «имеет очень серьезное гуманитарное значение». «И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма. <> Взял в плен [человека] — начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время по обмену или просто так как тебе нравится. Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя», — сказал Пригожин.

Теги:
Из этой рубрики
naemnik29 vagner
Армия

«Вагнеровцы» впредь не будут брать пленных

2023/04/25, 00:45
F 35
Армия

В следующем году Польша примет на вооружение F-35

2023/04/24, 23:53
kirbi 2 2
Армия

В Белом доме допустили наступление армии России на ряде участков

2023/04/24, 21:47
malar
Армия

Киев: Россия использует в Бахмуте «сирийскую тактику»

2023/04/24, 21:24
kpp2
Армия

Флаг Азербайджана на КПП на Лачинской дороге (фото, видео)

2023/04/24, 20:43
baxmut2
Армия

El Mundo сообщает об уходе основных украинских войск из Бахмута, Сырский это не подтверждает

2023/04/24, 18:12
644646860e29f644646860e2a01682327174644646860e29d644646860e29e
Армия

Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили трехсторонний формат Азербайджан-Турция-Грузия

2023/04/24, 13:39
644642cb9f32f644642cb9f3301682326219644642cb9f32a644642cb9f32c
Армия

Азербайджан и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

2023/04/24, 13:03
minobor1 2
Армия

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Лачинском направлении

2023/04/23, 17:40