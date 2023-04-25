«Вагнеровцы» впредь не будут брать пленных

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Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» больше не будут брать пленных, комментируя вопрос о якобы расстрелянном в плену бойце ЧВК. Его ответ опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.

В одном из телеграм-каналов, близких к ЧВК, появился аудиоперехват разговора, в котором, как утверждается, бойцы вооруженных сил Украины принимают решение застрелить раненого «вагнеровца».

По словам Пригожина, он слышал этот аудиоперехват, который «имеет очень серьезное гуманитарное значение». «И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма. <> Взял в плен [человека] — начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время по обмену или просто так как тебе нравится. Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя», — сказал Пригожин.