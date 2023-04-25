Жапаров – единственный из иностранных лидеров, кто посетит Москву по случаю Дня Победы

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Единственным иностранным лидером, который примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к Дню Победы, станет президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом «Ведомостям» сообщил дипломатический источник и собеседник, близкий к администрации президента.

Приглашение посетить Россию Садыр Жапаров получил 31 марта от вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего в правительстве международные отношения.

На встрече с кыргызским президентом он подчеркнул: «8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внес Кыргызстана в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно».