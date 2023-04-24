Чавушоглу привел возможную дату встречи лидеров России, Ирана, Сирии и Турции

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Президенты России, Ирана, Сирии и Турции могут встретиться в начале мая. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он уточнил, что встречу планируется посвятить нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

«Были предложения по датам в мае, которые очень близки к выборам [в Турции]. Было предложение в начале мая, но оно пока что не согласовано, потому что президент Ирана собирался в Сирию», — подчеркнул Чавушоглу в интервью телеканалу «100ТВ».

Работа над датой встречи на данном моменте, подчеркнул глава турецкого МИД, ещё ведётся.