«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Чавушоглу привел возможную дату встречи лидеров России, Ирана, Сирии и Турции

chavush11 1

Президенты России, Ирана, Сирии и Турции могут встретиться в начале мая. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он уточнил, что встречу планируется посвятить нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

«Были предложения по датам в мае, которые очень близки к выборам [в Турции]. Было предложение в начале мая, но оно пока что не согласовано, потому что президент Ирана собирался в Сирию», — подчеркнул Чавушоглу в интервью телеканалу «100ТВ».

Работа над датой встречи на данном моменте, подчеркнул глава турецкого МИД, ещё ведётся.

Теги:
Из этой рубрики
chavush11 1
Политика

Чавушоглу привел возможную дату встречи лидеров России, Ирана, Сирии и Турции

2023/04/24, 23:38
miyatovic2
Политика

Дуня Миятович обвинила Армению в отказе от сотрудничества с СЕ

2023/04/24, 22:01
lavrov3 2
Политика

Лавров порекомендовал Западу «вести себя прилично»

2023/04/24, 19:52
lavrov4 1
Политика

Лавров в ООН заявил, что мир подошел к опасной черте

2023/04/24, 19:12
pase
Политика

В ПАСЕ пристально изучают ситуацию между Азербайджаном и Арменией

2023/04/24, 18:58
stena usa mexika
Политика

«Мы выражаем обеспокоенность в связи со стеной на границе Мексики и США»: азербайджанские активисты иронично комментируют заявление Госдепа США

2023/04/24, 17:58
mm1
Политика

Милли Меджлис осудил провокационное заявление Симоняна

2023/04/24, 17:15
11767952
Политика

Айхан Гаджизаде: Заявление пресс-секретаря МИД Франции совершенно необоснованно

2023/04/24, 13:15
640049a71eb5d640049a71eb5e1677740455640049a71eb5b640049a71eb5c
Политика

Ильхам Алиев обсудил с Гарибашвили дальнейшее развитие связей

2023/04/24, 11:32