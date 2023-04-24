Итоги опросов допускают победу Эрдогана на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, сможет переизбраться по результатам второго тура выборов главы государства, но его отрыв будет менее 10 процентных пунктов, свидетельствуют результаты двух предвыборных опросов, опубликованных в понедельник.
Так, согласно опросу компании Areda, в случае проведения второго тура и выхода в него Эрдогана и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, нынешний глава государства получит 53,5%, его оппонент — 46,5%.
Другой опрос, проведенный компанией Sonar, прочит при таких условиях Эрдогану 52,1% голосов, Кылычдароглу — 47,9%.
Исследование Areda также показывает, что у Эрдогана есть шансы победить и в первом туре и набрать — 51,4% голосов. Согласно турецкому законодательству, если кандидат получает абсолютное большинство в первом туре, то второй тур не будет проводиться. Опрос Sonar же показывает, что нынешний турецкий лидер не наберет необходимое количество голосов в первом туре, а получит 46,1% голосов.