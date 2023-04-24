Итоги опросов допускают победу Эрдогана на выборах в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, сможет переизбраться по результатам второго тура выборов главы государства, но его отрыв будет менее 10 процентных пунктов, свидетельствуют результаты двух предвыборных опросов, опубликованных в понедельник.

Так, согласно опросу компании Areda, в случае проведения второго тура и выхода в него Эрдогана и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, нынешний глава государства получит 53,5%, его оппонент — 46,5%.

Другой опрос, проведенный компанией Sonar, прочит при таких условиях Эрдогану 52,1% голосов, Кылычдароглу — 47,9%.

Исследование Areda также показывает, что у Эрдогана есть шансы победить и в первом туре и набрать — 51,4% голосов. Согласно турецкому законодательству, если кандидат получает абсолютное большинство в первом туре, то второй тур не будет проводиться. Опрос Sonar же показывает, что нынешний турецкий лидер не наберет необходимое количество голосов в первом туре, а получит 46,1% голосов.