В Белом доме допустили наступление армии России на ряде участков

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Армия РФ после улучшения погодных условий может перейти в наступление на нескольких участках фронта. Об этом заявил представитель Белого дома Кирби в комментарии «Голосу Америки».

«Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, что украинцы способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение о собственных наступательных операциях, они бы имели возможности их провести», — отметил он.