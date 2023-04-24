Зеленский рассказал, почему Украина не откажется от обороны Бахмута

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Украина не откажется от обороны Бахмута Донецкой области, бои за который продолжаются с лета 2022 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Al Arabiya.

Украина не может отказаться от Бахмута, потому что такой шаг поможет российским войскам расширить фронт боевых действий, пояснил Зеленский.

Кроме того, это даст российским силам, в том числе наемникам частной военной компании «Вагнер», «шансы захватить больше наших земель», добавил президент Украины и призвал всех «посетить [Бахмут], чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы».