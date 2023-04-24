Взрыв в жилом доме в Билясуваре, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео)

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21:12 Установлены личности спасенных из-под руин в здании, где прогремел мощный взрыв. Это Юсиф Фарган оглу Алиев и Гюнай Джафар гызы Алиева.

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20:53 В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия в Билясуваре было установлено, что в результате взрыва, произошедшего в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, обрушились потолок и крыша квартиры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС Азербайджана.

В результате поисково-спасательных работ два человека были извлечены живыми из-под завалов и переданы медикам. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.



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20:20 В Билясуваре произошел взрыв в жилом доме. Взрыв произошел в 5-этажном жилом доме на проспекте Гейдара Алиева района.

По предварительной информации, есть пострадавшие, один человек погиб, сообщает АПА. Уточняется, что по предварительной версии, взрыв в квартире произошел из-за утечки газа.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники соответствующих структур МЧС. При осмотре места происшествия было установлено, что крыша квартиры, где произошел взрыв, обрушилась.